“Noi senza stipendio da mesi” e l’albergatore si dà alla macchia

Non percepiscono lo stipendio da mesi e, da quando hanno presentato il licenziamento, nemmeno l’ombra del TFR. E’ questa la situazione di sette ex dipendenti di un hotel di Valverde, gestito da marzo 2022 da una coppia di albergatori.

A raccontare la vicenda una ex dipendente che deve ancora percepire lo stipendio di novembre, dicembre e TFR, per una somma totale di 2.800 euro. “La situazione ha iniziato a vacillare da aprile 2022, quando non sono stati pagati i primi stipendi – racconta la lavoratrice – Poi ci hanno indotto al licenziamento e da quel momento sono spariti. Ci hanno bloccato su Whatsapp, non hanno risposto alle lettere e alle comunicazioni dei sindacati e non si sono presentati alla conciliazione con l’Ispettorato del lavoro”.