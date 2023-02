Sanità, interrogazione parlamentare contro Bonaccini

“Vediamo un’Ausl Romagna tanto sensibile ai desiderata del Pd, mentre non lo è alle richieste di 15 sindaci su 15 di un comprensorio – aggiunge Luca Bartolini – Ci riferiamo ovviamente all’eliminazione della Mike42 di Meldola: la decisione di cancellare la seconda automedica presente sul territorio forlivese, senza ascoltare nessuno, nemmeno i ‘propri’ sindaci, rende bene l’idea che il presidente Bonaccini ha della sanità in Emilia-Romagna. E stona come abbia iniziato a rivendicare risorse per la sanità dal governo solo ora che a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni, mentre prima con la sinistra nella stanza dei bottoni non si è mai sentita la sua voce. Ma stona ancor di più che 730mila euro per l’assunzione di Magrini si trovano senza battere ciglio, mentre i fondi per ammodernare il pronto soccorso di Forlì non ci sono”.