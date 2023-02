Capodanno abusivo al Ficocle: a processo il titolare

Almeno così la pensa la Procura di Ravenna che ha disposto il rinvio a giudizio del titolare che dovrà rispondere in tribunale di avere organizzato un evento di pubblico spettacolo non autorizzato e per non avere comunicato alla questura né l’evento, né i nomi delle 34 persone che quella notte avrebbero passato la notte nella struttura ricettiva.