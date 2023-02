Gemellaggio con Zelzate: studente belga all’Ufficio Turistico

Nel caso specifico, il Comune di Zelzate, attraverso i propri istituti scolastici ha chiesto la collaborazione del Comune di Cesenatico per un progetto Erasmus di accoglienza di alcuni studenti per un tirocinio formativo dal 13 al 24 marzo. Non sono previsti oneri a carico dell’ente, dal momento che gli studenti provvederanno a loro spese ai costi di viaggio, vitto e alloggio. Il Comune di Cesenatico comparteciperà al progetto accogliendo uno studente in tirocinio all’Ufficio del turismo.