Oggi l’elezione del segretario Pd: Gozzoli “tifa” Bonaccini

E’ un grande giorno per la sinistra ma, in fondo, per tutta la politica italiana. Oggi – tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein – si deciderà chi dovrà guidare il Partito Democratico nel prossimo futuro. Un compito non semplice dopo l’ultima spopola elettorale che ha portato al Governo Giorgia Meloni.

Dalle 8 alle 20, in tutta Italia, resteranno aperti 5.500 seggi. Potrà votare anche chi non ha la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. Oltre che in presenza, il voto potrà essere espresso on-line: potrà farlo chi si è registrato sull’apposita piattaforma. Se iscritti per tempo, possono votare in presenza, ai seggi, anche gli stranieri residenti in Italia, i minori che abbiano più di 16 anni e i fuori sede.