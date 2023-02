Croce Rossa, questa sera la presentazione del corso per volontari

Le lezioni si terranno nel mese di marzo nelle sere di lunedì e mercoledì, ad eccezione di mercoledì 8 marzo che sarà spostata la sera successiva a giovedì 9.

Al termine, il 6 aprile, incontro conclusivo dove i partecipanti sosterranno un esame, che consiste in una prova scritta, in un questionario e in prove pratiche per dimostrare di aver recepito le tecniche di rianimazione cardio polmonare e la manovra di disostruzione delle vie aeree, comunemente conosciuta come ‘Manovra di Heimlich’. La partecipazione è gratuita.