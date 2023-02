Il Fab trio live al Jam Session

A sottolineare l’inesausta creatività di Bruce ci sono le numerose esperienze che porta avanti, di cui le più recenti sono il trio project Formanism, gli originali lavori di “The Red Guitar”, un popolare podcast con Scott Henderson (“Guitar Wank”), Cow Bop, una band “western bebop” (“Cowlifornia swing”, 2012), il duo con Peter Bernstein, le “sfide stradali” lungo le storiche vie secondarie come la Route 66. La sua musica è di casa nel mondo e radicata nella cultura musicale statunitense. “Reunion!” (2021) è l’ultima incisione con John Clayton e Jeff Hamilton, in cui suona la chitarra originale di Barney Kessel, di cui è custode. Forman ha condiviso il palco con Giulio Capiozzo in numerosi concerti dalla metà degli anni ’80 poi, in Italia ed Europa, ed è presente nell’album Area2 (1985). Ha collaborato in tour con Chicco Capiozzo nel 1999/2000 ed è attualmente in tour in Italia con questo trio.