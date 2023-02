L’hard bop in scena al Noi Lounge

Nico Gori spicca come uno dei più grandi clarinettisti e sassofonisti jazz della scena italiana, capace di spaziare dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz. Ha partecipato alla realizzazione di jingle pubblicitari e brani per la televisione ed ha collaborato con musicisti di grande fama come Tom Harrell, Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Ellade Bandini e con cantanti pop come Anna Oxa, I Dirotta su Cuba, Fabio Concato e Gino Paoli. È stato invitato, negli anni, a tenere seminari e concerti negli Stati Uniti e in Turchia. Dal 2004 è membro stabile del quintetto di Stefano Bollani, con il quale ha partecipato a diversi progetti discografici. Dal 2006 al 2008 è stato clarinetto solista e primo alto sax della Vienna Art Orchestra e dal 2009 collabora stabilmente con il leggendario trombettista americano Tom Harrell. È inoltre titolare di progetti che portano il suo nome e ha all’attivo dischi di brani originali e non solo.

La serata si svolgerà presso Noi Lounge Music Club (Viale Roma 89, Cesenatico). La prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

Costi: ingresso concerto + drink: 19,00€. È possibile cenare su prenotazione con un tagliere di salumi e formaggi del territorio oppure vegetariano, al costo di 15,00€.

Info e prenotazioni: 328.7723203.

La rassegna è resa possibile grazie al supporto di: Segafredo Zanetti, I.G.C. Srl, Rotari AlpeRegis Trentodoc, Rotari Trento DOC e Prestige 1971.

foto copertina di Maurizio Franzosi