Parlami, la perla su carta di Francesco Zani

Il suo nome è Alessandro ma forse in pochi lo ricordano. È sempre stato Gullit, già prima che nascesse. Vive insieme al fratello maggiore e ai genitori. La famiglia possiede uno stabilimento sulla spiaggia, il rinomato Bagno Beatles che proprio in questo periodo sta accrescendo la propria fama. Il padre, rigido e burbero, dà tutto se stesso per l’attività. La madre, invece, preferisce affogare i pensieri nell’alcol. Una normalità un po’ insolita, ma comunque “sufficientemente buona”. Gullit si ritaglia un universo a parte in cui le parole faticano ad entrare. O meglio, faticano ad uscire: l’unica persona con cui riesce a parlare, infatti, è il fratello.

Ma nulla permane in questo stato di quiete (quantomeno apparente): il padre, ben presto, si trova coinvolto in un giro d’affari -tutto fuorché limpido- in cui lo sfruttamento di persone e di disperazione è all’ordine del giorno. Sarà compito di Gullit rompere la barriera che l’ha protetto così a lungo per aiutare gli altri, facendo i conti con difficoltà e conseguenze imprevedibili.

Foto di copertina Gianmaria Zanotti