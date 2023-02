Seconda passerella installata sulla Ciclovia, al via le piantumazioni di oltre 2000 piante

“Come ribadiamo sempre, la Ciclovia è già da tempo una realtà per cittadini di Cesenatico e turisti e questo ci rende orgogliosi. Partendo da questo presupposto non ci siamo mai fermati perché vogliamo completare il progetto e la posa di questa seconda passerella è un ulteriore passo in avanti: la collauderemo in tempi brevi in modo da renderla utilizzabile. Sono molto felice anche dell’implementazione del progetto del verde: oltre 2000 piante sono un numero importante e appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno inizieremo anche questo lavoro”, conclude il sindaco Matteo Gozzoli.