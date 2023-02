A Cesenatico torna la Mecca

La Mecca ha segnato intere generazioni ed è bello vedere che ancora in tantissimi siano legati e predichino il nostro messaggio che parla da sempre d’amore di uguaglianza, fratellanza e musica… e che musica. “È bello vedere Meccaioli – comunica l’organizzazione – che ci contattano, un po’ di tutte le età e zone d’Italia. Ci emozionano i tanti genitori e zii con figli e nipoti grandi che insieme sposano il nostro grande evento”.

E l?Nrg non poteva che farsi trovare preprato con due 2 grandissime sale da ballo, una discoteca unica nel suo genere che sposa perfettamente l’impronta etnica del Melodj Mecca.

In consolle i migliori del panorama World Music in sala centrale con 4 colonne portanti che hanno reso l’afro celebre diventando religione, uno stile di vita per tanti. Si parla di Pery, Meo, Tbc, Raba alle percussioni.

Ai piani alti del locale 3 portatori sani di musica afro il dj e produttore Alex Erre, dj Sanco e dj Toni Messina. L’evento inizia alle 22:30 finisce alle 5:00.

L’evento è consigliato per un pubblico over ma vogliamo dare la possibilità come sempre anche a chi più giovane di godere del grande spettacolo che solo la musica afro sa regalare.

Ingresso in lista a 15€ + drink, contattandoci su Whatsapp con un messaggino. (Le liste chiudono all’ 01:00)

Biglietto intero 20€ + drink.