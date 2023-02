Diritti lgbt e patrimoniale, con Elly Schlein un nuovo Pd

Sì al salario minimo per legge, sì ad un allargamento dei diritti civili con il matrimonio egualitario e il riconoscimento dei diritti delle persone Lgbt, sì allo ius soli e allo ius scholae per i figli degli immigrati. Apertura all’ipotesi della patrimoniale “perché in uno Stato civile chi ha di più deve aiutare chi ha di meno”.

Sono alcuni dei punti fondamentali del programma della neo-segretaria dem Elly Schlein. Ma se su questi temi – così come sulla priorità alla transizione ecologica per altro recepita dal Pnrr – si registra più o meno una convergenza con il rivale sconfitto Stefano Bonaccini, la visione di Schlein, decisamente molto più radicale dei suoi predecessori, rischia di creare un autentico cataclisma nel centro-sinistra. Anche perché, ad esempio, l’apertura incondizionata ai diritti Lgbt (“Sono una donna, amo una donna, non sono madre, ma non sono meno donna per questo”), considerata quasi prioritaria nell’agenda della neo-segretaria, viene vista con un certo imbarazzo dall’ala più cristiana del Pd, quella nella quale si sono identificati, in questi anni, gli ex margheritini.