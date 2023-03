A Cesenatico tornano i cercatori d’oro del “Garrett Contest”

Si aprono oggi (1 marzo) le iscrizioni ufficiali alla settima edizione del “Garrett Contest”, una delle più importanti gare europee dedicate agli appassionati di metal detector.

Il contest – in programma il prossimo 30 aprile – si svolgerà, come da tradizione, sulla spiaggia libera davanti al grattacielo di Cesenatico in un “campo gara” recintato di circa 3500 mq.

L’obiettivo, sempre agevolmente superato, è arrivare a 250 iscritti, la quota fissata a “numero chiuso” dagli organizzatori di Detector Shop (la divisione hobby di Securitaly) che – con il patrocinio del Comune e della Cooperativa Bagnini della Riviera – si appresta ad allestire una settima edizione ricca di sorprese.

Il format è in via di definizione ma anche quest’anno non mancheranno i momenti di intrattenimento che, per questa edizione, strizzeranno l’occhio alle variopinte atmosfere del Brasile con uno spettacolo di samba portato in scena da ballerine professioniste.