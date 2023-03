Al Circolo Arci di Borella si parla di antifascismo

‘Le ribelli di via della Ripa’ scritto da Gianfranco Miro Gori, ricorda invece la vicenda, della Resistenza forlivese, in cui le operaie della Battistini e del Mangelli, avendo appreso della fucilazione da parte dei fascisti di cinque renitenti alla leva nella caserma di via della Ripa, scesero in strada andando a protestare prima in via della Ripa, poi sotto il palazzo del prefetto. Si unirono a loro tutte le donne forlivesi, per difendere i loro figli, fratelli e mariti. Furono le donne di Forlì a dare il via a un grande sciopero che salvò la vita di dieci.