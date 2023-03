Cesenatico celebra la Festa della Donna

“Quella dell’8 marzo è una ricorrenza che è bello celebrare ma deve essere anche un monito: abbiamo il dovere di parlare, di interrogarci, di capire cosa possiamo fare ogni giorno per colmare il gender gap che ancora è presente in tanti aspetti della nostra società, specialmente se parliamo di lavoro. Il futuro è nella mani nostre e in quelle delle nove generazioni, la Festa della Donna è un modo per ricordarsene”, spiega il vicesindaco Lorena Fantozzi.