“Focarine” storiche: l’amministrazione è pronta a concedere deroghe

“Sono contento che si sia riusciti a trovare una soluzione per permettere a questa tradizione di proseguire. Credo che il compito delle istituzioni debba essere anche questo: cercare il giusto incontro tra la tradizione e le esigenze impellenti che il cambiamento climatico e tanti anni di disattenzioni ci impongono. Il nostro territorio deve fare attenzione ai valori di Pm10 e deve farlo per il bene di tutti e delle future generazioni, non solo per le infrazioni. Concedendo queste deroghe permetteremo di far continuare un pezzo di storia, tenendo alta l’attenzione. Ringrazio la vicepresidente Irene Priolo che ci ha ascoltato fin da subito, proponendo una soluzione costruttiva e percorribile. Siamo già in contatto con associazioni, comitati di zona e realtà parrocchiali”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.