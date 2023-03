Arte sabato inaugura la mostra di Presepi

Negli oltre 30 anni di attività artistica svolta da Presepi la ricerca e la tecnica messe in essere hanno sempre più perfezionato uno stile personale che, seppur trasformandosi, resta sempre fedele a due elementi identificativi: la carta e il bianco, solo rarissimamente contaminato dal colore. Per questa mostra abbiamo voluto raccontare esponendo anche lavori di diversa datazione un viaggio nell’arte che l’artista ha percorso affinando sempre più, nel tempo, quelli che sono i suoi pensieri e il suo stile. Il viaggio è da sempre infatti, un elemento che esprime in sé l’idea del movimento ma in realtà sono invece molteplici i suoi significati, perché nel viaggio non si racchiude solo il desiderio d’intraprendere la conoscenza di luoghi a noi sconosciuti ma anche l’immaginario percorso per realizzare i nostri sogni e, a volte, anche l’efficace metafora attraverso cui si rappresenta il nostro passaggio in questa vita. La conseguenza naturale del viaggio e delle esplorazioni e scoperte che in esso si concretizzano ha dato vita a vere e proprie avventure letterarie che, attraverso la narrazione, hanno consentito il tracciarsi di una testimonianza indelebile delle nostre migrazioni, sia nella memoria che nella proiezione futura delle nostre attese.