Energy, il venerdì è Mala chica

Il divertimento inizia come sempre dalla cena animata su prenotazione, con spettacoli e sorprese per poi approdare, dalle ore 23.30, alla notte dell’Energy, un must per il divertimento notturno da oltre dieci anni sempre sulla cresta dell’onda. E nel privèe ritorna il Party “Rockanastro”, per il pubblico più rockettaro che ama ascoltare e ballare le hit del genere degli ultimi decenni.

Durante la serata verranno girate le “Videostories dell’Energy”, un successo quasi inaspettato, dove il pubblico potrà rispondere al tema della serata e rivedersi poi su Instagram e Facebook.