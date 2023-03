Questa sera a Sala parte il corso di botanica

Il 17 sarà la volta di un altro esperto, Oscar Tani, che parlerà di tuberi e radici, per conoscere altre piante dalle proprietà nutrizionali, mentre il 24 Filippo Negosanti metterà in guardia su come riconoscere le erbe tossiche.

Sabato 25 è in calendario un’uscita per raccogliere le erbe spontanee nei campi e mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Il corso si concluderà il 31 marzo con tre esperti che illustreranno molte erbe spontanee dal vivo.

