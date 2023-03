Inaugura la mostra dell’artista Vittorio Presepi

Negli oltre 30 anni di attività artistica, Presepi ha sempre più perfezionato uno stile personale che, seppur trasformandosi, resta sempre fedele a due elementi identificativi: la carta e il bianco, solo rarissimamente contaminato dal colore.

L’esposizione è una sorta di viaggio nell’arte che l’artista ha percorso affinando sempre più, nel tempo, quelli che sono i suoi pensieri e il suo stile. Il viaggio è da sempre infatti, un elemento che esprime in sé l’idea del movimento ma in realtà sono invece molteplici i suoi significati, perché nel viaggio non si racchiude solo il desiderio d’intraprendere la conoscenza di luoghi a noi sconosciuti ma anche l’immaginario percorso per realizzare i nostri sogni e, a volte, anche l’efficace metafora attraverso cui si rappresenta il nostro passaggio in questa vita.