Arriva il Giro, si rifanno le strade. Anche a Sala…

Uno stanziamento di cui beneficerà l’intero territorio, compresa una parte del comune di Cesenatico che, seppur marginalmente, sarà interessato dal passaggio della corsa rosa. I ciclisti della tappa a cronometro Savignano-Cesena, infatti, transiteranno dalla frazione di Sala e arriveranno a Ponte Pietra sulla via Cesenatico, poi imboccheranno la via Emilia per sbucare di fronte a Porta Santi. Da lì attraverseranno il centro storico lasciandosi il Duomo alle spalle, percorrendo Corso Sozzi e Corso Cavour fino ad arrivare sul viadotto Kennedy per dirigensi verso lo stabilimento Technogym dove è stato collocato l’arrivo.