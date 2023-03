L’associazione ristoratori torna sui dehors: “L’amministrazione ci ascolti”

L’associazione a più riprese ha chiesto di poter rivalutare la situazione “per non penalizzare indistintamente tutte le attività, analizzando singole posizioni e aree libere di passaggio, ma abbiamo ricevuto solo risposte negative”.

“Ora il Governo ha prorogato lo stato in essere delle strutture all’aperto fino alla fine del 2023, posticipando in sostanza la fine emergenza e considerando inoltre tutte le difficoltà del settore a causa dell’aumento incontrollabile ed esponenziale delle materie prime, energia elettrica e gas, manifestando l’espressa volontà di sostenere le attività economiche e di dare modo agli esercizi di far fronte alle maggiori spese – continua l’associazione – Alla luce di questo la maggior parte dei Comuni italiani (molti limitrofi e nostri diretti concorrenti commerciali di Cesenatico) hanno recepito le disposizioni nazionali, prorogando i termini per le estensioni delle occupazioni qualora non ancora scadute oppure emanando specifiche deroghe. In totale controtendenza a Cesenatico ogni deroga è decaduta appena è stato possibile farlo, nonostante lo scenario che ci si prospettava era stato ampiamente descritto per tempo all’amministrazione comunale. Oggi purtroppo le attività interessate si trovano a dover fare i conti con un danno economico rilevante e in un momento così delicato questo non può passare in sordina. A nostro giudizio sulla questione è stata persa l’occasione da parte dell’amministrazione di poter dimostrare vicinanza e sostegno alle imprese, già in forte difficoltà”.