Al Jam Session il Fariselli Capiozzo New 5tet

Stefano Travaglini, contrabbassista, compositore e arrangiatore, dotato di una cavata centrale nell’accompagnamento e lirica nei soli, ha suonato con prestigiosi jazzisti, fra cui George Cables, Peter Erskine, Bruce Forman, Lee Konitz, Steve Grossman, Giulio Capiozzo, Maurizio Giammarco, Gianni Basso, Tullio De Piscopo. Nel suo ampio curriculum discografico, come leader ha inciso l’album “Meglio domani” (2014). Dirige assieme a Roberto Rossi la Roost Big Band, costituita dai migliori musicisti jazz dell’area emiliano-romagnola, la cui ultima incisione è “Secret Planet” (2020) ed i cui brani nascono tutti dalla penna di Travaglini.

Maurizio Piancastelli, tromba, con la sua verve strumentistica si è mosso in diversi ambiti musicali: dal pop, in cui ha collaborato e inciso con gli Stadio (sette album), con Andrea Mingardi e Lucio Dalla, al jazz, esibendosi in concerti con Tommaso Lama, Silvia Donati, Luisa Cottifogli, Daniele Santimone, Nilza Costa e tanti altri. Nel 1997 ha creato e diretto poi per diversi anni la “AMR Big Band”, un ensemble formato da musicisti che si muovono nel territorio romagnolo. Ha fatto parte anche di orchestre presenti nelle trasmissioni delle reti televisive RAI e Mediaset.

Nahuel Schiumarini, chitarrista di talento, ha suonato con Vince Vallicelli in area blues, partecipando a diversi progetti e tour, tra cui la Baby Blue Band. Si è mosso poi verso il jazz, esibendosi con Sebastiano Ragusa, Enrico Moretti, Arianne Diakitè, Frank McComb e diversi altri musicisti. Nel 2015 ha inciso l’album “Seaside Junkie” con i Custom 4 (assieme a Carlo Atti, Blacke Franchetto, Marco Frattini e David Boato come guest). Porta avanti, inoltre, un progetto in duo con la cantante Annalisa Brunelli.