Donne e politica, l’8 marzo il convegno della Cisl

“E’ importante sottolineare che l’introduzione delle quote di genere non deve essere vista come un fine in sé stesso – continua il segretario cislino – ma come un primo passo per raggiungere una rappresentanza politica equilibrata e inclusiva. È necessario promuovere una cultura politica e sociale che valorizzi il contributo delle donne e che riconosca la loro competenza e capacità di leadership. Inoltre, per garantire l’effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e sociale del nostro paese, è importante promuovere politiche che favoriscano l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare, l’accesso alle risorse e all’istruzione, e che contrastino stereotipi e pregiudizi di genere”.