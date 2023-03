Appartamento occupato, l’odissea di una coppia

“Sembrava non ci fossero problemi – aggiunge – siamo andati a prendere le misure delle pareti più volte; poi il primo settembre hanno smesso di pagare l’affitto e candidamente hanno detto che non sarebbero usciti. Non finché un giudice lo avrebbe intimato”.

Ebbene da settembre ad oggi, secondo il racconto, ne sono successe parecchie e nessuna a favore della giovane coppia. Sono andati in affitto trovandosi nell’assurda situazione di pagare il mutuo e le bollette dell’appartamento di Valverde in cui non hanno mai messo piede, più le spese dell’appartamento in cui hanno abitato. Finché non è stato venduto. Ora la coppia si è trasferita a casa del padre di Kevin. E non è finita.