Statale 16, entro la primavera sarà installato l’Autovelox

Inizialmente si era pensato ad eventuali posizionamenti di new jersey o spartitraffico, tutte misure scartate per via della ristrettezza della carreggiata. L’unica soluzione possibile era quindi chiedere l’autorizzazione all’installazione di una postazione fissa di autovelox. Che, come detto, dopo l’iter di prammatica, è arrivata nei giorni scorsi.

Il dispositivo sarà un sistema “velocar” con tecnologia italiana, che ha un raggio di azione ampio e può rilevare la targa anche in cattive condizioni meteo ed è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.