Avis, ecco l’elenco dei donatori premiati

Sono inoltre intervenuti l’assessore Mauro Gasperini del comune di Cesenatico, la presidente di Romagna Banca Barbara Camporeale, la dottoressa Enkelejda Mishtaku, il tesoriere Dario Silighini ed il consigliere Andrea Torri.

In chiusura di assemblea il presidente Sami ha premiato i donatori presenti e ringraziato pubblicamente Romagna Banca, main-sponsor dell’associazione.

Quest’anno sono stati 145 i soci premiati, ovvero Matteo Cantoni, Matteo, Johanna Afra Maria Koopman, Alessandro Sami e Andrea Turci per le 8 donazioni, Davide Beltrami per le 16, Alessandro Alberti e Denise Gattei per le 24 donazioni, Pier Luigi Biondi e Fabrizio Bonoli per le 75, Franco Ravaglia e Sandro Romagnoli per le 100 donazioni.