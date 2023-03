Cassetta Help:  Cesenatico è la prima città in Emilia Romagna a installarne una

La Giornata Internazionale della Donna è il momento migliore per lanciare a Cesenatico la presenza di una Cassetta Help – la prima di tutta l’Emilia-Romagna – che verrà installata fuori dall’ufficio anagrafe di via Saffi. La Cassetta Help – di colore rosso – è una vera e propria cassetta postale anonima che servirà ai cittadini in difficoltà per poter segnalare in maniera riservata ogni forma di violenza e di discriminazione, di stalking, di cybershaming, bodyshaming, cyberstalking, revenge porn, sexting.

La caratteristica fondamentale é la garanzia dell’anonimato per poter fare, in forma riservata, segnalazioni di violenza non solo di genere quindi a disposizione di un pubblico variegato con l’intento di favorire l’emersione di queste realtà di fatti che quando avvengono spesso non sono denunciati. Lo scopo è quello di raccogliere eventuali richieste di aiuto da parte di chi vive relazioni e situazioni malsane, patologiche e allarmanti altrimenti non facilmente reperibili a causa della paura e della vergogna e che esprimano la volontà di essere contattati con indicazione del proprio riferimento telefonico, o anche a chi voglia imbucare un messaggio di speranza rivolto a chi stia patendo tali disagi avendo già affrontato una terribile esperienza superandola con il supporto di esperti. La Cassetta Help può fornire un valido immediato strumento di raccolta delle segnalazioni, di prevenzione e di ascolto per tutte le vittime di dinamiche violente utilizzando un metodo facile da raggiungere, riservato e poco invasivo nella raccolta della richiesta di aiuto.