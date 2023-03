Fiamme gialle sequestrano 73mila prodotti

Nell’ambito di uno degli appositi dispositivi per la repressione dei traffici illeciti di natura economica e finanziaria messi in atto, i Finanzieri del Gruppo di Forlì hanno individuato presso un esercizio commerciale di Bertinoro (FC) oltre 73 mila prodotti – tra i quali articoli casalinghi (tovaglie, tappeti, tovaglioli, bacinelle, ecc.), di cartoleria e di bigiotteria – risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine (nel caso di prodotti provenienti fuori UE), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente.