Giulia Faggella: “Credetemi, il metal-detecting è donna”

Il detecting, si sa, non è una disciplina molto praticata dall’altra metà del cielo “anche se – come spiega Giulia – sui social sempre più ragazze mi chiedono informazioni dimostrando un interesse che, molto spesso, diventa pratica. Siamo ancora in netta minoranza, ma penso che sia un limite culturale perché, in realtà, tutte le donne che lo provano restano affascinate. Del resto, questo è un hobby che richiede pazienza, curiosità, intuito e tenacia… e mi pare, senza nulla togliere ai maschietti, che siano tutte prerogative di noi donne”.

Detector Shop, marchio leader in Italia nel settore della ricerca, l’ha scelta come testimonial per la sua naturale capacità di interpretare questo hobby con grande determinazione, ma senza rinunciare alla sua femminilità: “Il mio obiettivo – conclude Giulia – è alzare sempre più l’asticella, ovvero trovare terreni inesplorati in cui poter fare ricerca. L’area di Asti, ormai, l’ho setacciata palmo a palmo e dunque mi piacerebbe molto trovare zone nuove, magari provando esperienze anche all’estero. Viaggiare mi è sempre piaciuto e un posticino per il mio metal in valigia lo trovo sempre…”.