Il disegno incontra la fotografia a Cesena

In oltre vent’anni di attività Baldaro ha realizzato diversi progetti fotografici, quasi sempre rivolti al paesaggio e concepiti come esplorazioni dell’ambiente e del territorio. Al Ridotto saranno esposti i “fotodisegni”, opere a tiratura unica e non replicabili, frutto di interventi a matita su fotografie stampate su carta. Le opere esposte sono suddivise in serie, ciascuna delle quali esplora fotograficamente un luogo, mentre gli elementi inseriti a matita creano un racconto parallelo del territorio.

Roberta Baldaro propone inoltre “Il paesaggio, racconto interno del mondo”, un seminario collaterale alla mostra sulla rappresentazione artistica del territorio. Attraverso l’opera di autori di diversa provenienza e natura, si offriranno alcune forme di perlustrazione e restituzione del paesaggio, una sorta di indagine sulle porzioni di mondo che scegliamo e contempliamo. L’incontro, programmato per domenica 2 aprile, alle 17, si terrà nella la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana e sarà a ingresso gratuito ma con prenotazione.