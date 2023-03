Sapi: “Sempre contro corrente”

La parola passa a Sapi: «Faccio musica da ormai 17 anni e ho sempre cercato di dare un significato vero alle mie canzoni. Qualcosa che vada oltre ascolto e tecnica. Spesso è difficile non seguire le mode -o andare loro contro, addirittura- ma è anche necessario per rimanere se stessi. E il mio nuovo singolo dice proprio questo. Mi esprimo a modo mio, senza cercare il maggior numero di spettatori, non ce n’è bisogno. Mi piace tirare fuori i concetti che ho dentro e metterli in musica, anche se non sempre è la “scelta di marketing” migliore. Persino il video parla di questo: la realizzazione è stata complicata perché ho voluto ricercare qualcosa in grado di rappresentarmi completamente. E quale scelta migliore, se non i miei amici dopo un pranzo domenicale? Niente stereotipi, solo realtà.»

Alla creazione del video hanno collaborato altre personalità attive nel mondo della musica, chi come video-maker e chi come cantante, tra cui: Jaro A.kA. Bovaro, dj2click e majorizm lab.