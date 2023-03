“Stanchi della festa della donna? Noi no”

“Una campagna che ci sta molto a cuore, che abbiamo fortemente voluto e che ci accompagnerà fino alla fine del 2024 con diversi step – spiega l’assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori – l’idea è provare a raccontare le molte azioni che come Regione portiamo avanti a sostegno delle pari opportunità e della promozione della cultura di genere. I manifesti sono neri e di grande impatto – prosegue -. Noi non siamo stanchi di festeggiare l’8 marzo perché vogliamo far sì che sia un momento di festa, ma soprattutto l’occasione per ribadire un impegno che si perpetua ogni giorno dell’anno e ogni fase di questa legislatura”.