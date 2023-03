Viaggi Manuzzi lancia la vacanza per sole donne

Un gruppo di sole donne alla scoperta del mondo. E’ la nuova iniziativa di Viaggi Manuzzi che – dal 26 febbraio al 5 marzo in Giordania – ha inaugurato “Io viaggio in pink”, l’iniziativa dedicata all’altra metà del cielo.

Undici donne, un viaggio straordinario nel misticismo della Giordania, non un semplice gruppo di viaggiatrici, ma una community di donne impegnate nel lavoro e nelle loro famiglie che, nel segno della sorellanza – oltre ad ammirare le millenarie bellezze di Petra ed Amman – ha riscoperto il dono inestimabile della condivisione di emozioni e nuove amicizie.

“Io viaggio in pink è nata come nuovo progetto, semplice per quanto innovativo – spiegano Elena Bianchini (consulente di viaggio) e Rita Guerrini (esperta di marketing), ideatrici del progetto -. Ci lavoravamo da diverso tempo e, un po’ alla volta, abbiamo intuito che vi erano molti stimoli e richieste in questo senso che non potevamo più ignorare. Molte clienti dell’agenzia, infatti, per diverse ragioni, ci avevano manifestato il desiderio di viaggiare da sole, ma anche il timore di esporsi a pericoli e ai normali contrattempi che un viaggio intercontinentale inevitabilmente comporta. E così abbiamo deciso di creare un format ad hoc, ovvero un viaggio per sole donne. C’era qualche perplessità legata ai soliti pregiudizi che descrivono il rapporto fra donne conflittuale e competitivo ma, nel nostro caso, si è subito instaurata una chimica quasi magica ed oggi il bilancio di questa esperienza mi piace sintetizzarlo così: siamo partite come undici sconosciute e siamo tornate come undici amiche”.