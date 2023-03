Assegno da 4mila euro al Centro Donna di Cesenatico

Con questo contributo i Comuni finanzieranno i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere. Gli anni precedenti invece i fondi provenienti dalle WiRun sono stati destinati al potenziamento del servizio di supporto psicologico individuale dedicato alle donne vittime di maltrattamento che si sono rivolte al centro donna/centro antiviolenza.

Le “Women In Run-Cesena”, associazione sportiva dilettantistica, affiliata al comitato cesenate del Csi, sono donne che corrono e praticano allenamenti di gruppo, insieme ai propri “Angels”, per sentirsi in sicurezza anche di sera nei luoghi meno sicuri. “Il branco siamo noi” è il loro motto.

La WiRun è l’evento organizzato dall’Associazione “Woman in run Cesena ASD” che da sette anni unisce sport e solidarietà e che tradizionalmente registra lungo il Savio la partecipazione di circa un migliaio di runner. Provenienti da Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna, Pesaro, Terra del Sole, Imola, Riccione, Bologna, Pistoia e Trieste, gli amanti della corsa, lo scorso novembre si sono dati appuntamento in piazzale Ambrosini (Ippodromo di Cesena) per dare avvio alla corsa non competitiva e camminata per tutti.