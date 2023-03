Eccellenze in vetrina, a Cesenatico nasce “degustando”

Lo “ZenZer Sì” – che ha avuto come locale pilota il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico del mixologist internazionale Lillo Criscimanna – sarà proposto “in purezza”, anche se – nei locali della riviera – viene utilizzato come ingrediente base in mixology, creando nuovi cocktails come lo Zenzer Mule, Zenzer Spritz, Zenzer Lime, ZenZer Beer oppure gustato nel gelato e nel sorbetto.

“Nei locali della riviera romagnola – spiega Saffioti – tanti ormai utilizzano lo ZenZer Sì apprezzandone l’unicità e la lavorazione artigianale priva di coloranti e additivi chimici e ci fa davvero piacere che il nostro prodotto sia diventato in questi anni un grande protagonista del mondo del mixology biologico”.