Frontale pauroso in via Pisciatello IL VIDEO

La ragazza è stata estratta con l’utilizzo dei divaricatori elettrici, un intervento reso ancora più difficile dal fatto che l’auto era appoggiata sulla portiera di destra. Vetri in frantumi, airbag esplosi e una ragazza in difficoltà all’interno. Questa la situazione che 115 e 118, giunto con due ambulanze e medico, hanno dovuto affrontare. Una volta portata fuori dall’abitacolo è stato necessario l’uso della maschera per ossigeno e dei ferma testa per limitare ulteriori traumi alla spina dorsale.

Successivamente è atterrata anche l’elimedica.