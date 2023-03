Anche il Brasile festeggia i 20 anni di “Ciapa la galeina”

Uscita nel 2003, la celebre hit di Betobahia sarà al centro di una serie di iniziative che partiranno già dalla prossima estate. Ma prima delle celebrazioni in Romagna, su una spiaggia carioca è andata in scena una coloratissima anteprima…

Si celebra quest’anno il 20° anniversario della nascita della canzone “Ciapa la galeina”, il brano in dialetto romagnolo più famoso del mondo scritto e musicato da Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, canzone-filastrocca già proclamata patrimonio culturale del dialetto della regione Emilia Romagna. Il brano, inoltre, è già stato utilizzato in molte scuole dell’infanzia come materiale didattico per mantenere vivo il nostro dialetto in questi tempi di globalizzazione culturale.