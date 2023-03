Enigma alla Fiera di Cesena

A latere dell’evento dedicato all’antiquariato e modernariato, sabato 18 e domenica 19 marzo sarà ospitata una esposizione di macchine per scrivere, apparecchi radio e criptografici, macchine fotografiche e tanto altro dedicato alla comunicazione in tempo di guerra.

Unica nel suo genere è la storia della Enigma esposta a Cesena, la celebre macchina criptografica grazie alla quale i nazisti si scambiavano messaggi in codice. Rimasta chiusa in una cantina a Trento per oltre 60 anni, ora appartiene al collezionista trentino Federico Luchi. Casuale il suo incontro con questa macchina: “Un amico mi portò una scatola di legno chiusa da tanti anni, pensava si trattasse di una vecchia macchina per scrivere – ricorda il collezionista -. Invece ho capito che davanti avevo una Enigma: non nascondo che è stata la più grande emozione della mia vita di radioamatore. Ho impiegato tre anni per portarla alla sua antica funzionalità e oggi è una delle poche ancora in grado di lanciare messaggi”.