Furti seriali al parcheggio del Peep

“Due giorni fa mi hanno rotto le serrature della macchina per cercare di rubare ma non avevo lasciato niente in auto perché la borsa non la porto mai dietro” è il laconico commento di una mamma. Ma la scia di colpi è lunga infatti, secondo quanto riferito, poche settimane fa sono stati rotti tre finestrini di altrettante vetture.



Cosa fare? La richiesta è quella di poter dotare la zona di telecamere di sorveglianza per scoraggiare nuove puntate di episodi di questo tipo.

Foto di Cansu Şengün: https://www.pexels.com/it-it/foto/automobile-verde-2053923/