Multa al ciclista, la Polizia Locale perde il ricorso

Il fatto risale al settembre scorso quando, un signore di 88 anni di Gatteo, in sella alla sua bicicletta, attraversò la carreggiata sulle strisce pedonali, all’altezza di piazza Marconi. L’anziano venne colpito da un’auto in transito in viale Carducci.

Oltre al danno, la beffa. Infatti il signore, oltre ad avere riportato qualche lieve ferita, venne multato dalla Polizia Locale di Cesenatico per avere violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 154 commi 1 e 8. Quindi secondo i vigili “eseguiva la suddetta manovra di immissione creando pericolo e intralcio agli altri utenti della strada, tenuto conto di posizione, distanza e direzione di essi. Causa ciò, entrava in collisione con altro veicolo che circolava sulla via Carducci”.