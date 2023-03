Al Mamì torna il “Sex Parler” con lo psicologo Ian Giovanni Soscara

Dopo la presentazione alla Biblioteca Malatestiana di Cesena (esaurita in ogni ordine di posto), Soscara porta a Rimini il suo ultimo capolavoro, un esperimento clinico mai raccontato prima, una storia di vita, d’amore, emozioni ed istinto in cui ogni certezza è sull’orlo di crollare. Un libro di formidabile potenza narrativa in cui l’umanità dei personaggi prende a calci l’intelletto facendo vacillare tutti i pilastri della nostra razionalità.

Co-fondatore e condirettore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena per coppie e famiglie e docente per l’area umanistica nel centro di formazione per adolescenti Cnos-Fap Forlì, Soscara parlerà di ragione e sentimenti confrontandosi con cinque storie di vita vissuta. Cinque racconti emblematici che parlano di tradimenti, solitudine, disagio e smarrimento ma anche di speranza, cura e rinascita. Un viaggio nello scibile umano, spigolando tra le fragilità più comuni per capire che la vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro.