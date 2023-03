Alla Dance Dream tornano i “Weekend dell’Arte”

Silvia Ferraris – che sarà a Cesenatico sabato 11 marzo dalle 14 alle 20 – è la direttrice artistica della asd Danza e Spettacolo di Alessandria: “Abbiamo iniziato ormai dieci anni fa la collaborazione con Silvia Ferraris – spiega la presidentessa della Dance Dream Monica Battistini – inserendo questa nuova offerta formativa per gli studenti di Musical Theatre. E’ una disciplina molto importante ed utile per le audizioni, permette infatti – nel breve termine – di apprendere importanti nozioni di ritmo attraverso l’esperienza fisica”.

Rocco Summa – che sarà ospite domenica (dalle ore 9.15 alle 17) – è invece un ballerino della Oliva Contemporary Dance Project, uno dei maestri italiani più qualificati nel settore della danza contemporanea.

Tra le sue performance più prestigiose ricordiamo quella come danzatore alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di Badminton nel 2011, quella come ballerino per “Cantando Ballando”, il varietà in onda su Canale Italia. E’ stato inoltre il danzatore nel Video Clip “Libertà” di Cristiano Cremonini e per Alessandra Amoroso in “Vivere a Colori Tour” all’Arena di Verona.

Coreografo in collaborazione con Steve La Chance e il regista americano Michael Damien per l’installazione pubblicitaria in occasione dell’uscita mondiale del film “New York Academy”, Suma ha coreografato anche il video clip di “Reset” del cantautore Stefano Montalti.