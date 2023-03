Bolkestein, le reazioni politiche allo stop alle proroghe

“La sentenza del Consiglio di Stato non ci sorprende – spiega il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) -. I giudici già nel 2021 avevano preannunciato che qualsiasi proroga successiva alle concessioni balneari sarebbe stata considerata da loro priva di efficacia. Noi però rivendichiamo la norma introdotta con la conversione in legge del ‘Milleproroghe’ e il diritto del Parlamento a legiferare. A maggior ragione dopo questo pronunciamento, invitiamo il governo ad accelerare sulla mappatura delle coste”.

“La decisione del Consiglio di Stato – dichiara all’Ansa Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra – ammonisce il Governo italiano ricordando che non si gioca con le direttive europee e la Costituzione. Le direttive europee non possono essere disattese e non applicate e le proroghe non possono essere autorizzate dalle singole amministrazioni locali. Questa è una dura sconfitta del governo Meloni che si è battuto in difesa dei privilegi di chi paga allo Stato, come ad esempio nel caso del Twiga , solo 20 mila euro a fronte di un fatturato che si aggira intorno ai 4 milioni di euro l’anno”.