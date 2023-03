Ciclovia del Pisciatello, installata la terza passerella

Per la ciclovia del Pisciatello si avvicina il traguardo della fine dei lavori. Dopo quelle sull’Olca e sul Pisciatello, la terza passerella è stata installata venerdì scorso nella frazione di Bagnarola per favorire il passaggio da via del Mulino verso via Torri e via Pisciatello.

L’opera strategica collegherà Cesena a Cesenatico con un percorso ciclopedonale immerso nel verde già in larga parte utilizzato da cittadini e turisti.