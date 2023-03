Piscina di Ronta. La lettera: “A rischio il nuoto Cesenate”

Ospiti in studio: Mychael Manuzi per l’associazione sportiva Asd Nuotando, Filippo Caporali per l’associazione sportiva Cesena Triathlon, Artes Rossi per l’associazione sportica CIC (Centro immersioni Cesena). Tre figure, tra le più esponenti della comunità sportiva del nuoto, alle quali sarà data voce per delineare, oltre ai tanti traguardi ottenuti dagli atleti in queste differenti categorie, gli aspetti positivi “nel permettere alla piscina di Ronta di continuare ad esistere e lavorare per il bene di tutta la comunità”.