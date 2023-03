Torna “Cesenatico XL”, ecco tutte le novità

Il disciplinare

Si conferma la possibilità, previa richiesta, di incrementare l’occupazione esistente in lunghezza con l’assenso dell’attività o dell’immobile adiacente: devono sempre essere presenti spazi congrui che non vadano ad intaccare in nessun modo la sicurezza. Sarà possibile concedere occupazioni che sfruttino gli stalli blu di sosta fino a un massimo di tre. Anche su viale Carducci è prevista la possibilità di occupare fino a tre stalli. Le aree dovranno essere sempre delimitate, come ostacolo, da apposite protezioni che non ne consentano l’accesso e l’uscita su strada con idonea segnaletica catarinfrangente. Saranno possibili nuove occupazioni su Via Mazzini, Via Saffi e Via Fiorentini.

La possibilità delle occupazione “XL” non è prevista sugli assi del Porto Canale ossia Via Giordano Bruno, Via Armellini, Corso Garibaldi e Via Marino Moretti fino all’intersezione con Via Squero.

Questo sistema di occupazioni di suolo pubblico in ampliamento verrà integrato con una serie di pedonalizzazioni mirate sia a incrementare commercio e turismo che ad agevolare il lavoro di bar e ristoranti. “Cesenatico XL” rimarrà in vigore fino al primo fine settimana di novembre 2023.