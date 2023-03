Da Cesenatico una donazione per la pediatria del “Bufalini”

“Si ringraziano i maestri, i soci ed i familiari della Società sportiva ASD Taekwondo Baek Ho di Cesenatico per la generosa donazione che rinnova anche per quest’anno il sostegno al nostro reparto – si legge in una nota firmata dal direttore Marcello Stella -. Questi nuovi apparecchi apporteranno un beneficio in termini pratici sia per i bambini ricoverati che per quelli in gestione nel Pronto Soccorso. In Pediatria erano presenti quattro apparecchi, costantemente in funzione, e con questa donazione si raddoppia la disponibilità di strumenti, evitando ai bambini attese per le cure necessarie. Considerando che durante il picco influenzale il flusso di bambini con flogosi respiratoria è elevato e che spesso si associa una concomitante infezione, avere più attrezzature consente anche di iniziare precocemente la terapia, grazie alla disponibilità di un apparecchio pulito e sterile pronto all’uso”.