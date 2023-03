La battaglia di Marino Bartoletti contro il tumore

Ha scelto la via dei social per condividere la sua battaglia contro il tumore. Dopo due anni di cure, ci sono buone notizie per il giornalista forlivese Marino Bartoletti che, usando la sua arma più efficace (il linguaggio geniale della metafora), ha voluto pubblicamente dire grazie ai medici dell’ospedale Sant’Orsola per averlo rimesso in corsa.