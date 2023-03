Novità a Ponente, “Il re del fritto” trasloca al bagno Wanda

Mauro Mammana, infatti, gestisce da qualche anno al civico 42 di via Melozzo da Forlì a Valverde il ristorantino “Il Re del Fritto”, da sempre il suo nome d’arte: “Il ristorante resterà sempre aperto – spiega – e diventerà, di fatto, la naturale succursale del bagno Wanda perché lì prepareremo gran parte dei piatti caldi, che sono il punto forte della nostra offerta culinaria. Non a caso, proprio per dare un messaggio di continuità, il ristorantino della spiaggia si chiamerà King on the beach”.

Una proposta gastronomica quella dei Mammana da sempre avvinta alla tradizione marinara, con prodotti freschi di giornata e totale rispetto delle materie prime, rigorosamente a Km0: “La filosofia non cambierà – spiega Mammana – noi, del resto, non proponiamo nouvelle cousine, ma piatti della tradizione preparati secondo le ricette di una volta. La nostra cucina è un omaggio alla Romagna e all’eccellenza dei suoi straordinari prodotti ittici”.